На бакинском бульваре прошел фестиваль Battle 4 LastCharshanba

На территории Бакинского бульвара Пространство современного искусства YARAT провело фестиваль Battle 4 LastCharshanba, который объединил городскую культуру и традиции Новруза.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, фестиваль был организован при поддержке URBAN ArtCommunity Azerbaijan и Управления Бакинского бульвара.

В рамках фестиваля состоялись увлекательные соревнования, интерактивные мастер-классы и перформанс уличных художников.

Программа фестиваля началась в 13:00 с мастер-класса Street Xonça под руководством Саида Рзаева. Этот мастер-класс предоставил участникам возможность исследовать сочетание традиций Новруза с современной городской культурой.

Также на территории бульвара состоялось соревнование по скейтбордингу Scratch Session, где скейтбордисты демонстрировали свое мастерство. В ходе мероприятия, также состоялся мастер-класс и бой на яйцах Mortal Eggs под руководством Анара Шамси. Яичные бои прошли в художественной зоне Tema var.

Кроме того, в рамках проекта Graffiti Jam известные уличные художники города представили свои работы, подчеркивая живость городской художественной сцены.

Программа фестиваля продолжилась соревнованиями по брейк-дансу и смешанным танцевальным стилям в Музее азербайджанской живописи XX-XXI веков. Стоит отметить, что специальным гостем танцевальных баттлов стал легендарный грузинский диджей Gocha Khukhuni.

В завершении фестиваля был представлен зрелищный цифровой костер - Inferno Mode, - вокруг которого участники исполнили традиционный танец Новруза - яллы, символизирующий единство и дух праздника.