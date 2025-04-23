В Бишкеке прошёл концерт, посвящённый культуре Азербайджана

В рамках Дней культуры Азербайджана, впервые проводимых в столице Кыргызстана Бишкеке, состоялась концертная программа под названием "Мой Азербайджан" в исполнении Азербайджанского государственного ансамбля танца (художественный руководитель - народный артист Руфат Халилзаде).

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Министерстве культуры сообщили, что бишкекские ценители искусства стали свидетелями торжественного музыкального вечера, который прошел в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева.

Ансамбль приветствовал публику великолепным танцевальным номером под названием "Мой Азербайджан".

Затем были исполнены "Танец с гавалом", "Газахы", "Танец с платками", "Нагаристы", "Шалы-Шалы", "Гайтагы", "Той", "Гылындждар", "Аг чичеим", "Чайчы".

Завершил вечер танец "Ветен". Исполненный с большим мастерством, этот номер покорил зрителей всех возрастов. Возгласы "браво", раздававшиеся в зале со всех сторон, подтвердили, что азербайджанское искусство пленило сердца бишкекцев, как и ранее зрителей на грандиозных концертных площадках десятков стран.

Зрители покидали здание театра с незабываемыми впечатлениями и огромным чувством симпатии к нашей культуре.

Отметим, что Азербайджанский государственный ансамбль танца был создан в 1970 году. За прошедшие 55 лет коллектив достойно пропагандировал национальное танцевальное искусство своими блестящими выступлениями в США, Японии, Италии, Франции, Австрии, Германии, Португалии, Испании, Норвегии, Израиле, Тунисе, Алжире, Турции, Индии, Непале, Швейцарии, Китае, Ираке, Вьетнаме, Марокко, Мексике, Бразилии, на Кубе, в Южной Корее, Бельгии, Саудовской Аравии, а также на пространстве бывшего СССР.