Вечер проекта "Сила слова" Гянджинской государственной филармонии посвятили Нусрету Кесеменли

В Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова состоялся вечер поэтических чтений в рамках проекта "Сила слова" (Sözün gücü), приуроченный к 80-летию видного поэта Нусрета Кесеменли (1945-2003), чьи проникновенные стихи до сих пор трогают сердца слушателей, сообщили Day.Az в пресс-службе филармонии.

Творческий вечер прошёл в стенах Урбан-центра при филармонии и собрал ценителей изящного слова. Произведения поэта, наполненные чувствами, метафорами и философскими раздумьями, исполнили деятели культуры - заслуженный работник культуры, поэт и публицист Бахтияр Мурадов, директор Центра Низами Гянджеви при Гянджинском отделении НАНА, кандидат филологических наук Алимухтар Мухтаров, заслуженный работник культуры, председатель Гянджинского отделения Союза писателей Азербайджана Хазангюль Гусейнова, а также Имамверди Велиев, Эсгер Мамедов, Лала Гасанжан, Зульфия Ягуб.

Зрителям были представлены одни из самых известных стихотворений поэта - "Getmək istəyirsən, bəhanəsiz get", "Dəli bir ağlamaq keçir könlümdən", "Biri var idi, biri yox idi", "Oğru olmaq istəyirəm", "Etiraf", "Dünən toyun idi", "Müəllim", "Yoxdursa", "Bir gün görəcəksən", "Bir sevda ağlayır", "Sevənlər deməyəydi" и "Nələr gördüm bu dünyada".

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az и Azernews.Az.