В Баку пройдет персональная фотовыставка известного фотографа Лалы Гусейновой
В расположенной в Ичеришехер галерее Art Tower 24 апреля состоится открытие персональной фотовыставки Лалы Гусейновой под названием "Следуй за своими инстинктами". Об этом сообщили Trend организаторы экспозиции, передает Day.Az.
Лала Гусейнова - азербайджанский фотограф, специализирующийся на портретной съемке. Она создает самобытные, концептуальные портреты, передавая через фотографию эмоции и чувства своих моделей. Лала сотрудничает с различными изданиями, а также работает в Азербайджанском государственном русском драматическом театре имени Самеда Вургуна, являясь любимым фотографом абсолютно каждого актера, которому удалось попасть в ее фотообъектив. И это немудрено, ведь каждая фотосессия этой талантливой девушки превращается в настоящую феерию, особенную историю со своим сценарием и драматической линией. Именно так Лала Гусейнова привыкла относиться к своей любимой работе - делу всей ее жизни.
Выставка пройдет при организации Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", министерства культуры и туризма Азербайджана, Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна и НПО Arts Council Azerbaijan.
Информационная поддержка - Trend.az, Day.Аz, Milli.az.
Выставка пройдет 24-28 апреля. Вход свободный.
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