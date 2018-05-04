Новый глава Госкомтаможни Азербайджана хочет добиться полной прозрачности в работе ведомства

4 мая 2018 13:08

Кадровые реформы в Государственном таможенном комитете (ГТК) будут продолжены до достижения полной прозрачности в работе таможенных органов.

Об этом в пятницу сказал журналистам председатель ГТК Сафар Мехтиев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам председателя ГТК, кадровые перестановки не означают, что в деятельности сотрудников были выявлены серьезные правонарушения.

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