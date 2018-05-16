Как избежать увеличения веса в течение месяца Рамазан

Правильное питание важный аспект в жизни человека. В священный месяц Рамазан человеческий организм адаптируется к другому режиму питания и сна. День становится длиннее ночи и поэтому часть постящихся предпочитает питаться либо лишь один раз и не вставать на сахур, либо поев на сахуре, отправиться сразу спать. Что в любом случае неправильно. Так как отказ от сахура может привести к ослаблению обмена веществ и чувство голода в этом случае быстро вернётся. Профессор Исмет Тамер, глобальный эксперт Консультационного Совета Herbalife Nutrition делится советами по соблюдению правильного питания в священный месяц Рамазан.

Профессор Исмет Тамер рекомендует придерживаться нескольким важным пунктам, чтобы не набрать вес и хорошо перенести месяц Рамазан.

Не прекращайте работать

Долгие часы голодания замедляют метаболизм организма для того, чтобы максимально эффективно использовать полученную энергию. Поэтому если вы не будете следить за тем, что вы едите, то наберёте вес. Важное замечание: люди, которые обычно поддерживают здоровый образ жизни и занимаются спортом, могут нанести вред организму, если забросят занятия спортом во время Рамазана, в итоге это также приведет к лишним килограммам. Не лишайте себя занятий спорта - перейдите на более короткую тренировочную программу, отправляйтесь на тренировку через час или два после ифтара. Таким образом ваш организм не подвергнется неблагоприятным последствиям. Занятия спортом улучшают процесс пищеварения и помогают сжечь лишние калории.

Не забывайте пить много воды

Баланс жидкости жизненно важен для всех. Отсутствие достаточного количества жидкости, особенно в жаркие дни, может привести к тепловому удару и обезвоживанию. Вы должны потреблять сбалансированное количество жидкости в период между ифтаром и сахуром. Взрослым нужно пить от 3 до 4 литров воды в день. Учитывая, что вы получаете 40 процентов этого количества от продуктов, фруктовых соков, минеральной воды, чая и других напитков, вы все равно должны пить 1,5 и 2,5 литра воды в день. Это означает, что вы должны пить два или три стакана воды каждый час от ифтара до сахура. Для того чтобы вода стала вкуснее и еще более полезной, можно добавлять лимонный сок или же концентрат алоэ Herbalife Nutrition.

Ешьте продукты богатые белками и питательными веществами

Во время Рамазана вы едите два раза в день. Чтобы восполнить недостаток энергии и питательных веществ, необходимых вашему телу в течение дня, вы должны есть продукты, богатые белком, углеводами, витаминами и минералами. В то же время это не означает, что вы должны съесть все, что вам нужно одновременно на сахур. Если вы это сделаете, ваше тело не сможет использовать всю полученную энергию и поспособствует увеличению веса. Это может произойти, потому что метаболизм приспосабливается к схемам питания во время Рамазана.

Одна из самых распространенных ошибок - это подавить аппетит после ифтара перекусами, а затем заснуть, пропустить сахур и остаться голодным до следующего ифтара. Вы должны всегда есть во время сахура, предпочтительно прямо перед началом голодания. Если вы наедитесь перед сном или откажетесь от еды во время сахура, то это вызовет серьезные проблемы с низким уровнем сахара в крови и приведет к обезвоживанию на следующий день. Что же есть во время сахура, чтобы чувствовать себя более энергичным в течение дня? Это могут быть молочные продукты, свежие овощи. Отличным вариантом будет лёгкий здоровый и богатый белком протеиновый коктейль Формула 1 Herbalife Nutrition, он обеспечит организм огромным зарядом сил и энергии на весь день. Также с ним можно сочетать различные комбинации фруктов приготовить много чего другого. Кроме того, это могут быть овощные супы, блюда, приготовленные на оливковом масле, сухофрукты, грецкие орехи и миндаль, хлеб из пшеничной муки, макаронные изделия, булгур - все эти продукты богаты углеводами и волокнами.

Соблюдая эти несложные правила, вы легко перенесёте период после окончания сахура до ифтара.

И напоследок специально для вас мы подготовили несколько рецептов, основанных на выше приведённых советах.