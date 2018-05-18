Беларусь и Азербайджан будут сотрудничать в сфере оказания е-услуг

Беларусь и Азербайджан договорились о сотрудничестве в сфере оптимизации бизнес-процессов по оказанию электронных услуг гражданам и юридическим лицам, передает "Беларусь Сегодня" со ссылкой на Национальный центр электронных услуг (НЦЭУ) Беларуси.

Как отмечается, соответствующий меморандум о намерениях был подписан в рамках минского IT-форума "ТИБО-2018" между Службой ASAN Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана и НЦЭУ.

Стороны также планируют осуществлять сотрудничество в сферах создания, внедрения, эксплуатации и развития информационных систем (ресурсов), разработки и оказания на их базе электронных и иных услуг, разработки и реализация совместных проектов, проведения совместных конференций, обучающих семинаров, выставок и презентаций, обмена опытом и др.



Службу ASAN представлял в Минске директор Центра инноваций государственного агентства Кямран Агаси. По его словам, уже более пяти лет в Азербайджане государственные услуги в прямом смысле следуют за гражданином, где бы он ни находился: кроме развитой сети региональных центров по оказанию услуг служба ASAN оснащена мобильными автобусами, оборудованными по последнему слову техники, для обслуживания граждан, которые не могут получить доступ к центрам по оказанию услуг. Кроме того, в соответствии с поручением Президента Азербайджана была разработана концепция ASAN-поезда для предоставления гражданам государственных услуг в регионах, где нет сервисных центров ASAN.

"Сотрудничество НЦЭУ и Службы ASAN, несомненно, станет выгодным как для белорусов, проживающих в Азербайджане, так и для граждан Азербайджана в Беларуси", - сообщила "Беларусь Сегодня" ведущий специалист отдела организации и продвижения услуг РУП "Национальный центр электронных услуг" Светлана Караневич.