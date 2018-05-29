Баркиндо: Азербайджан - одна из стран, выполняющая условия соглашения ОПЕК+ на самом высоком уровне

Азербайджан является одной из стран, которая последовательно выполняет условия соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на самом высоком уровне.

Об этом сказал генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Сануси Баркиндо во вторник в Баку на церемонии запуска первого этапа проекта "Южный газовый коридор", предполагающего доставку азербайджанского газа в Европу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Баркиндо отметил, что Азербайджан сыграл ведущую роль в достижении соглашения о сокращении добычи нефти между государствами-членами ОПЕК и странами не входящими в картель.

"Мы будем и впредь благодарны за такое видение, которое вы высказали несколько лет назад, что нам необходимо объединить усилия членов ОПЕК и стран, не входящих в картель. Я хотел бы выразить благодарность за ваше сотрудничество с ОПЕК и за вашу поддержку и приверженность добровольной корректировке производства", - добавил генеральный секретарь ОПЕК.

Генеральный секретарь отметил, что ОПЕК готов рассмотреть любые возможности для расширения сотрудничества с Азербайджаном.

Отметим, что ранее Азербайджан представил совместной технической комиссии мониторингового комитета ОПЕК данные о ежесуточной добыче нефти в стране в апреле 2018 года в рамках выполнения Венского соглашения по сокращению производства.

В прошлом месяце ежесуточная добыча нефти в Азербайджане составила 785,7 тысячи баррелей, из которых 755,7 тысячи баррелей пришлись на нефть, а 30 тысяч баррелей - на конденсат.

Ежесуточно экспортировалось 623,6 тысячи баррелей нефти, 30 тысяч баррелей конденсата и 21,7 тысячи баррелей нефтепродуктов.

В прошлом году Азербайджан добывал в среднем 781,9 тысячи баррелей нефти в сутки вместо оговоренных в соглашении 834 тысяч баррелей в сутки.

В декабре 2016 года не входящие в ОПЕК одиннадцать стран на встрече производителей нефти в Вене согласились сократить добычу суммарно на 558 тысяч баррелей в день. Соглашение было заключено на первую половину 2017 года и продлено на заседании 25 мая до конца первого квартала 2018 года. На последнем заседании ОПЕК в Вене соглашение было вновь продлено до конца 2018 года. Азербайджан присоединился к данному решению.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook