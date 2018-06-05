В Азербайджане могут подешеветь некоторые импортные товары

Азербайджан может снизить импортные пошлины на некоторые виды товаров, сказал во вторник журналистам председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) страны Сафар Мехтиев.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Таможенные пошлины на некоторые импортируемые товары могут быть снижены. Этот вопрос может быть рассмотрен во время обсуждения пакета изменений и предложений на следующий год", - сказал Мехтиев.

Председатель ГТК отметил, что в основном поступающие предложения связаны со снижением пошлин на ввозимое в страну сырье, которое в дальнейшем используется в производстве.

"Правительство рассмотрит все поступившие предложения от предпринимателей и при необходимости примет соответствующее решение", - добавил Мехтиев.

Напомним, что в Азербайджане с первого января 2018 года в силу вступила новая система таможенных пошлин.

Новые пошлины регулируются "Номенклатурой товаров внешнеэкономической деятельности, таможенными ставками на импорт и экспорт". Вступившая в силу с этого года новая система является трехступенчатой. С 2001 года в Азербайджане действовали семь ставок - "0", "0,5", "1", "3", "5", "10" и "15" процентов. Теперь же, с этого года, остаются только три ставки - "0", "5" и "15" процентов.

Большая часть товаров производственного назначения (сырье и оборудование) с этого года облагается по нулевой ставке, в том числе даже те, с которых раньше взималась таможенная пошлина в 0,5 процента. Это касается тех видов товарных групп (в частности, 84 и 85 группы), которые уже, по распоряжению Кабинета министров, при импорте облагаются НДС по нулевой ставке.

Таможенной ставкой в пять процентов облагаются полуфабрикаты. Что касается готовой продукции, то ставка по ним повысилась до 15 процентов.

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