Азербайджан планирует ускорить проверку пассажиров и грузов на границе с Грузией

Азербайджан ведет переговоры с Грузией по строительству единого административного таможенного здания на границе, сказал во вторник журналистам председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана Сафар Мехтиев.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Если переговоры пройдут успешно, то это будет первое в регионе совместное административное здание, в котором будут работать таможенники двух стран. Новое здание планируется построить недалеко от контрольно-пропускного пункта "Сыныг Керпю", - сказал Мехтиев.

По его словам, положительное решение данного вопроса приведет к значительному упрощению торговли и ускорит пропуск граждан и грузов через пункты пропуска.

Между Азербайджаном и Грузией действуют шесть таможенных постов, которые находятся в подчинении Балакенского и Товузского таможенных управлений. Это - автомобильные посты "Садыглы", "Сыныг Керпю" ("Красный мост"), "Джандаргель", "Мазымчай", "Муганлы" и железнодорожный пост "Беюк Кясик".

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