Азербайджан и Пакистан обсудят расширение экономического сотрудничества
В Баку четвертого июля 2018 года состоится азербайджано-пакистанский бизнес-форум, сообщает Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).
Как отмечается, участники форума обсудят перспективы расширения экономического сотрудничества и деловых связей. В рамках мероприятия пройдут презентации бизнес и инвестиционных возможностей Азербайджана и Пакистана, а также двусторонние встречи между предпринимателями, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Пакистаном в январе-апреле 2018 года составил 5,2 миллиона долларов. Почти вся сумма товарооборота пришлась на импорт пакистанской продукции в Азербайджан. За год товарооборот вырос на 44,44 процента.
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