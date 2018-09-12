Госкомтаможни Азербайджана планирует перевыполнить прогноз по поступлениям в госбюджет

Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана планирует перевыполнить прогноз по таможенным поступлениям в государственный бюджет страны на 2018 год.

Об этом в среду сказал на пресс-конференции председатель ГТК Азербайджана Сафар Мехтиев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Глава ГТК отметил, что прогноз по поступлениям в госбюджет по итогам восьми месяцев 2018 года уже перевыполнен.

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