«Мобильная Глазная Клиника» Azercell отправляется в Агдам!

Врачи Клиники окажут бесплатные медицинские услуги в селе Эрги

На протяжении вот уже 7 лет ООО "Azercell Telekom", осуществляет многочисленные проекты по улучшению социального благосостояния людей, и один из них - "Мобильная Глазная Клиника". Начиная с 2011 года врачи Клиники, посещающие школы-интернаты и детские дома в городе Баку и регионах, и оказывающие медицинскую помощь тысячам нуждающихся, 14 сентября примут пациентов в селе Эрги Агдамского района. Люди, страдающие глазными заболеваниями, могут воспользоваться этим уникальным проектом Azercell. Обратившись в Клинику, пациенты получат возможность пройти обследование у профессиональных офтальмологов и специалистов, и получить необходимую консультацию по профилактике глазных заболеваний. При необходимости пациентам будут прописаны очки. Данная инициатива республиканского масштаба будет также охватывать детей, лишенных родительской опеки, престарелых лиц и малообеспеченных семей в Агдаме. Напомним, что услуги по обследованию и лечению предоставляются Общественным Объединением "Xəzər Qayğıkeşlik Layihəsi" при поддержке Azercell. В рамках проекта только с прошлого года в "Мобильной Глазной Клинике" бесплатное офтальмологическое обследование прошли около 2300 человек.

Стоит отметить, что реализовывая многочисленные проекты Корпоративной Социальной Ответственности за последние 22 года, ООО "Azercell Telekom" инвестировало 18 млн. 718 тыс. 649,12 долларов США в различные социальные проекты, развитие предпринимательства и человеческих ресурсов в стране в период с 1996 по 2017 год.

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ООО "Azercell Teleсom", ставшее лидером сектора мобильной связи, крупнейшим налогоплательщиком и инвестором ненефтяного сектора Азербайджана, было основано в 1996 году. Сеть Azercell, имея 48% рыночной долей в секторе мобильной связи Азербайджана, охватывает 80% территории страны (за исключением 20%