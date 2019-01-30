Сафар Мехтиев анонсировал новые изменения на таможне

Реформы, которые проводятся в Азербайджане в сфере фискальной политики, в частности, направленные против теневой экономики дали положительные результаты, и в этом смысле минувший год стал наиболее успешным для Государственного таможенного комитета (ГТК).

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, заявил в среду председатель Госкомтаможни Сафар Мехтиев на заседании коллегии, проведенном по случаю профессионального праздника сотрудников таможни.

По словам Мехтиева, по итогам минувшего года Госкомитет обеспечил поступление в государственный бюджет таможенных налогов и пошлин на 3,434 миллиарда манатов, что на 1,004 миллиарда или 141 процентов превышает прогнозное задание.

"Реформы в таможенной системе будут продолжаться и в текущем году, они будут направлены на повышение конкурентоспособности и эффективности транзитных коридоров, проходящих через территорию Азербайджана. Это необходимо для привлечения в эти коридоры дополнительных транзитных грузов, сокращения сроков их доставки, а также оптимизации соответствующих процедур на погранично-пропускных пунктах", - сказал Мехтиев.

Председатель Таможенного комитета отметил, что в минувшем году таможенники выявили до 1,2 тонн наркотических средств, причем большую часть конфискованных наркотиков составил героин.

"В настоящее время ГТК работает над созданием Центров упрощения торговли, которые создадут благоприятные условия для оперативного пропуска товаров и транспортных средств на границе. В этих центрах, в случаях обращения участников внешнеторговых операций, будут проводиться незамедлительное таможенное оформление товаров, или их выгрузка, что в значительной степени облегчит процесс передвижения и доставки грузов с точки зрения сроков и логистики", - сказал Мехтиев.

Глава ГТК отметил, что благодаря таким центрам можно значительно снизить нагрузку на другие таможенные органы, что в свою очередь улучшит уровень эффективного использования кадрового потенциала ведомства.

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