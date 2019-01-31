Азербайджанский проект поможет развитию итальянского региона

Консорциум по строительству Трансадриатического трубопровода (TAP), который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Европу, намерен активно содействовать экономическому развитию итальянского региона Апулия, через который пролегает маршрут.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на сообщение консорциума, об этом сказал региональный менеджер проекта в Италии Мишель Марио Элия, передает Day.Az.

"TAP уже считается частью Саленто и Апулии. Мы хотим активно содействовать будущему развитию этого региона, его экономики и потенциала", - сказал он.

Элия добавил, что в процессе строительства трубопровода консорциум TAP AG использует инновационные технологии, не забывая об охране окружающей среды, что является ключевым аспектом проекта.

Отметим, что ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор".

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубических метров в год с возможностью ее удвоения.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будут проложены по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

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