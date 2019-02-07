Консул: Азербайджан и Германия могут сотрудничать в автомобильной сфере

Германия и Азербайджан могут сотрудничать в сфере производства пластмасс. Об этом, как передает Day.Az, сказал эксклюзивно Trend почетный консул Азербайджана в Штутгарте (Германия) Отто Хаузерю.

Он отметил, что экономические отношения между странами находятся на хорошем уровне и товарооборот между двумя странами в пользу Азербайджана, так как страна больше экспортирует в Германию в силу поставок нефти.

"Таким образом, есть потенциал для улучшения неэнергетической торговли. Я вижу перспективы в автомобильной, пластиковой, машиностроительной и сельскохозяйственной отраслях", - сказал Хаузер.

Он также отметил, что пластмассы и их переработка - очень интересный сектор для Германии.

"Я вижу хорошие перспективы создания Германией такого производства в Азербайджане. Сырье может перерабатываться непосредственно в Азербайджане. Продукция может иметь рынки сбыта на Кавказе, в России, Иране и Европе", - сказал он.

Хаузер добавил, что Германия может передать Азербайджану ноу-хау, что поможет наладить производство в стране.

Почетный посол также сказал, что отношения между Азербайджаном и Германией находятся на хорошем уровне и сотрудничество разнообразно.

"Я ожидаю, что в 2019 году отношения еще более интенсифицируются. Кроме того, в Германии - влиятельная азербайджанская община, которую мы хотели бы еще больше интегрировать", - добавил он.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, в 2018 году товарооборот между Азербайджаном и Германией превысил 1,44 миллиарда долларов. Из них около 780 миллионов долларов пришлось на экспорт азербайджанской продукции, а 660 миллиона долларов - на импорт немецких товаров. Товарооборот между двумя странами увеличился на 61 процент по сравнению с 2017 годом.