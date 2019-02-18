Азербайджан стал больше продавать нефти

18 февраля 2019 11:52

В январе 2019 года Азербайджан экспортировал 2,395 млн тонн сырой нефти и сырых нефтепродуктов, полученных из битуминозных минералов, общей стоимостью 1,018 млрд долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на статистику Государственного таможенного комитета, объем экспортируемой сырой нефти и сырых нефтепродуктов из битуминозных минералов в годовом сравнении вырос на 32%, стоимость - на 16%, передает Day.Az.

В отчетном периоде доля экспорта сырой нефти и сырых нефтепродуктов, полученных из битуминозных минералов, в структуре экспорта Азербайджана составила 79,56%.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2019 Day.Az