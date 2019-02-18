Азербайджан стал больше продавать нефти
18 февраля 2019 11:52 62
В январе 2019 года Азербайджан экспортировал 2,395 млн тонн сырой нефти и сырых нефтепродуктов, полученных из битуминозных минералов, общей стоимостью 1,018 млрд долларов.
Как сообщает Report со ссылкой на статистику Государственного таможенного комитета, объем экспортируемой сырой нефти и сырых нефтепродуктов из битуминозных минералов в годовом сравнении вырос на 32%, стоимость - на 16%, передает Day.Az.
В отчетном периоде доля экспорта сырой нефти и сырых нефтепродуктов, полученных из битуминозных минералов, в структуре экспорта Азербайджана составила 79,56%.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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