Азербайджан ускорит переход на новые кассовые аппараты

Кассовые аппараты нового поколения запущены в тестовом режиме в ряде автозаправочных станций и торговых объектов Азербайджана.

Об этом, как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, сказал журналистам заместитель министра по налогам Сахиб Алекперов.

По словам Алекперова, с учётом заинтересованности в данных устройствах как предпринимателей, так и граждан, их внедрение будет ускорено.

"Пока сложно сказать то, как предприниматели смогут получить эти кассовые аппараты. Там имеется различный подход и решение пока не принято",- сказал Алекперов.

Отметим, что на прошлой неделе Кабинет министров Азербайджана утвердил "График внедрения контрольно-кассовых аппаратов". Согласно графику, полное внедрение этих кассовых аппаратов по всей стране ожидается до 2023 года. Первый этап должен завершиться до октября 2019 года.

Отметим, что контрольно-кассовые аппараты нового поколения смогут не только печатать чеки, но и передавать информацию обо всех операциях в онлайн режиме напрямую в налоговую службу.