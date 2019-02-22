Где в Азербайджане самые высокие зарплаты? - СПИСОК
Государственный комитет по статистике Азербайджана опубликовал данные о зарплатах по стране.
Как сообщает Day.Az, средняя зарплата по стране составила 544,1 маната, что на 3% больше, чем в 2017 году.
При этом, средняя зарплата в нефтяном секторе превышает 3 000 манатов, а в ненефтяном секторе - 488 манатов.
Средние зарплаты в государственных учреждениях составляют 435,2, а в частных компаниях - 690,4 маната.
А где в Азербайджане платят самые высокие зарплаты? По официальным данным, больше всего зарабатывают сотрудники в добывающей промышленности: граждане, работающие в частных компаниях в этой отрасли, получают в среднем более 4 000 манатов. На втором месте - профессиональная, научно-техническая деятельность: в этой сфере платят в среднем выше 2 000 манатов в месяц.
Тройку лидеров замыкает финансовый и страховой сектор - средний заработок в этой сфере выше 1 400 манатов в месяц.
С полным рейтингом можно ознакомиться на фото ниже:
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