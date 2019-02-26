Привлечь не только российских туристов, но и российских покупателей недвижимости, а заодно и российских инвесторов - одна из целей, которую ставит перед собой Бюро по туризму Азербайджана (АТБ) в рамках маркетинговой кампании "Взгляни по-новому", запущенной в конце 2018 года на World Travel Market в Лондоне. В Москве официальная презентация этой программы состоялась 22 февраля.

Как передает Day.Az, об этом пишет bfm.ru.

Главная ее задача - запустить серьезный рост турпотока, в первую очередь из России. В 2018 году по итогам голосования National Geographic Азербайджан вошел в число самых популярных у россиян направлений - за год страну посетили 878 400 путешественников из России. К 2023 году АТБ планирует удвоить число иностранных туристов и, конечно, основную ставку делает на Россию. Поэтому, в частности, собирается серьезно развивать не только возможности Баку, который уже сегодня является центром экскурсионного и делового туризма, но и такие курортные места, как Габала, Шураабад, Гёйгёль и другие.

По словам главного исполнительного директора Бюро по туризму Азербайджана Флориана Зенгстшмида, за последние годы многие азербайджанские курорты расцвели, отстроились, в них открылись гостиницы международных отельных сетей. Следующим шагом как раз должно стать появление комплексов, в которых россияне смогут приобретать курортные апартаменты или снимать их на длительный срок. В том, что первыми резидентами этого нового для страны сегмента недвижимости станут именно граждане России, в АТБ не сомневаются.