В Баку прибыл пассажирский состав из 10 вагонов, произведенных швейцарской фирмой Stadler Rail Group по заказу ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Как передает Day.Az, об этом ONA сообщили в отделе по связям с общественностью ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Отметим, поезд, который будет курсировать по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, состоит из девяти пассажирских вагонов и вагона-ресторана. Состав проследовал из Швейцарии в Турцию, а затем в Грузию. Поезд прибыл в Баку после тестирования в Ахалкалаки - пункта перестановки вагонных тележек с колеи 1520 мм на колею 1435 мм.

Добавим также, что пассажирские перевозки по маршруту Баку - Тбилиси - Карс планируется организовать в 2019 году. С этой целью ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и швейцарская Stadler Rail Group ранее подписали контракт на производство пассажирских вагонов, предназначенных для использования на маршруте Баку - Тбилиси - Карс. На втором этапе ожидается доставка в страну еще 10 вагонов. Вагоны произведены с использованием новейших технологий.