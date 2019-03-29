Большие успехи, достигнутые в таможенной сфере Азербайджана, являются результатом реформ, проводимых в стране.

Об этом, как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, сказал председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана Сафар Мехтиев на международной конференции "Экономические реформы: развитие и диверсификация предпринимательства" в Баку.

По словам Мехтиева, за последние 15 лет в результате проводимых в Азербайджане реформ, в экономику страны было вложено более 230 миллиардов долларов, из которых более 110 миллиардов долларов приходится на долю иностранных инвестиций.

Далее глава ГТК отметил, что в целях упрощения экспортных и импортных операций, в таможенном комитете в последнее время ведутся работы и предпринимаются важные меры.

"Реализуются меры для полного перехода к "электронной торговле". Сегодня, оказываемые таможенным комитетом Азербайджана услуги сопоставимы с услугами, предоставляемыми таможенными комитетами передовых стран мира", - отметил Мехтиев.

Глава Госкомтаможни также подчеркнул, что за последние три года таможенный комитет производит операции только по безналичным расчетам.

Мехтиев также отметил, что применение системы "Зеленый коридор" является результатом проводимых в стране успешных реформ.

"Благодаря этой системе, предприниматели смогут осуществлять таможенные операции без влияния человеческого фактора. Все эти меры способствуют сведению к минимуму контакта между чиновниками и гражданами", - сказал глава Госкомтаможни.

Председатель комитета далее отметил, что одним из основных достижений страны за последние годы, является инициатива, направленная по превращению нефтяного капитала в человеческий.

"Подготовка специалистов и кадров является основой для развития любой сферы экономики и неспроста этому уделяется большое внимание", - сказал председатель.

Отметим, что 29 марта в Баку состоялась международная конференция "Экономические реформы: развитие и диверсификация предпринимательства", организованная Центром анализа экономических реформ и коммуникации Азербайджана и Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Основная цель конференции - дальнейшее укрепление связей между евразийским регионом и странами ОЭСР, расширение сотрудничества в области экономического и социального развития региона и обсуждение путей решения существующих проблем в этих областях.

На конференции приняли участие высокопоставленные представители правительства Азербайджана и международных организаций.