Прямой кредит Азиатского банка развития (АБР) оказался не востребован ЗАО "Южный газовый коридор" Азербайджана в результате оптимизации и снижения проектных расходов. Об этом сказал во вторник Trend глава отдела по связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов, передает Day.Az.

"Как известно, ЗАО "Южный газовый коридор" подписало с АБР два соглашения, одно из которых предполагает гарантию на привлечение 524,5 миллиона долларов, которые были полностью освоены ЗАО, а другое - прямой кредит на 500 миллионов долларов, который впоследствии оказался не востребован ЗАО "Южный газовый коридор" в результате оптимизации и снижения проектных расходов", - сказал он.

Что касается кредита в размере 500 миллионов долларов, привлеченного от Европейского банка реконструкции и развития, Ахмедов отметил, что эти средства также были полностью освоены.

С начала года ЗАО "Южный газовый коридор" направило около 320 миллионов долларов на финансирование своей доли участия в проектах ЮГК (включая затраты по финансированию), добавил он.

Отметим, что проект "Южный газовый коридор" предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках разработки месторождения "Шахдениз-2".

Основными компонентами проекта являются: "Шахдениз-2", расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Трансанатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Трансадриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юге Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в начале 2020 года в объеме 10 миллиардов кубических метров. Кроме того, шесть миллиардов кубометров азербайджанского газа будут поставляться в западные регионы Турции. Поставки в Турцию начались летом 2018 года.