График движения и стоимость проезда в пассажирском поезде в направлении Баку-Тбилиси-Карс (БТК) будут определены в конце мае на заседании железнодорожных ведомств Азербайджана, Грузии и Турции в Анкаре. Как передает Day.Az со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил турецкий министр транспорта и инфраструктуры Мехмет Джахит Турхан.

"Перевозка пассажиров по маршруту БТК начнется 10 вагонами, изготовленными швейцарской Stadler Rail Group. Для определения принципа работы поезда и его программы состоится заседание (представителей железнодорожных ведомств трех стран) в Анкаре 24-25 мая. В ходе этой встречи будут обсуждены дни недели и часы движения поезда, стоимость билетов и прочие вопросы, приняты соответствующие решения", - сказал М.Турхан в интервью азербайджанскому госагентству АЗЕРТАДЖ.

По его словам, с учетом числа обращений прогнозируется высокая плотность пассажиров в железнодорожном направлении БТК.

М.Турхан также сообщил, что общий объем грузоперевозок по БТК с момента запуска данной железной дороги до сих пор составил 184 тыс. тонн, из которых 17,5 тыс. тонн грузов было перевезено через территорию Турции.

Как сообщалось, ЗАО "Азербайджанские железные дороги" планирует организовать пассажирские перевозки по маршруту Баку-Тбилиси-Карс в 2019 году.

Пассажирский поезд из 10 вагонов, предназначенный для эксплуатации на железной дороге Баку-Тбилиси-Карс (БТК), 29 марта прибыл в Баку. Состав включает девять пассажирских вагонов и вагон-ресторан. Поезд рассчитан на перевозку 246 человек в одном направлении и обладает возможностью движения со скоростью 160 км/час.

Ввод в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс состоялся 30 октября 2017 года. В настоящее время по данному маршруту осуществляется перевозка грузов. На начальном этапе по БТК ожидается перевозка до 1 млн пассажиров и 6,5 млн тонн грузов. Однако перевозки по данному коридору планируется довести до 20-22 млн тонн грузов в год.