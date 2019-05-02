Состоялся гала-вечер IV Фестиваля Буктрейлеров, главной целю которого является пропаганда книг и книгочтения в обществе, поддержка и развитие креативных форм отношений к книгочтению, выявление талантливых и креативных представителей молодежи в сфере кино (режиссёров, операторов, художников, актеров, гримёров и т.д.), развитие буктрейлеров как искусство и направление в бизнесе. Компания Azercell, которая всегда поддерживает инновационные идеи выступила в качестве главного партнёра проекта. Фестиваль проводился при организационной поддержке Министерства Культуры Азербайджанской Республики, Международного Центра Мугама, киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы. Учредителем и директором проекта является киноактер Руслан Сабирли. Следует отметить, что победители были выбраны на основе оценок жюри, в числе которых были известные деятели искусства.

Выступив на мероприятии, руководитель отдела Корпоративных Коммуникаций ООО "Azercell Telekom" Нигяр Шихлинская, подчеркнула значимость для компании актуальных вопросов, как продление жизни книги в мире цифровых технологий, пропаганды интеллектуальной культуры, чтение и любви к чтению, а также отметила важность поддержку и поощрение таких инициатив.

Следует отметить, что буктрейлер Садига Фарзалибейли снятый по роману Эльхана Эльатлы "On dördüncü adam" ("Четырнадцатый человек") был выбран компанией Azercell победителем в номинации "Лучший Мобильный Буктрейлер'' и получил 1000 манатов. Подробная информация о победителях и призах доступна на сайте https://www.booktrailer.az/.

Мы хотели бы подчеркнуть, что в 2015 году компания Azercell представила своим абонентам услугу "Bookmate", тем самым внесла свой вклад в развитие азербайджанской культуры и популяризацию нашего литературного наследия. Эта богатая библиотека включающая в себе свыше 850000 книг завоевала огромный интерес среди читателей. В 2018 году Azercell запустил сервис "Audiobook" в рамках услуги "Bookmate", позволяющий пользователям прослушивать книги в аудио формате. Изначально, классические литературные произведения на родном языке были предоставлены пользователям. Произведения современной литературы будут так же добавлены ​​в будущем.

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Лидер сектора мобильной связи Азербайджана, крупнейший налогоплательщик и инвестор ненефтяного сектора ООО Azercell Telekom был основан в 1996 году. Сеть Azercell, которой принадлежит 49% рынка в секторе мобильной связи Азербайджана, охватывает 99,1% территории страны (исключая 20% оккупированных территорий) и 99,8% населения. В настоящее время услугами Azercell пользуются 4,5 миллиона абонентов. Azercell впервые внедрил в стране ряд инноваций: технология GSM, система предоплаты, услуги мобильного интернета, сети на территории метрополитена, круглосуточный телефонный центр, бесперебойные услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, услуги M2M, Экспресс-офисы Azercell, оказывающие 3 услуги в одной точке, мобильные услуги обслуживания клиентов, онлайн-сервис и обслуживание клиентов через социальные сети, мобильная электронная подпись "Asan İmza" и т. д. В 2012 году Azercell впервые предоставил в стране услугу 4G. Согласно результатам исследований, проведенных международными системами, специализирующимися на покрытии беспроводной сети и радиосвязи, сеть Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди операторов мобильной связи в Азербайджане. Azercell является единственной компанией в стране и СНГ, получившей международный золотой сертификат Инвестирования в Людей "İnvestors İn People"