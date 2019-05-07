Турецкий министр: БТК - один из самых важных транспортных проектов в регионе
Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс (БТК) является одним из важных транспортных проектов в регионе, сказал министр транспорта и инфраструктуры Турции Мехмет Джахит Турхан, комментируя итоги подписания меморандума о взаимопонимании по развитию грузоперевозок по железной дороге БТК между Анкарой, Баку и Москвой.
Об этом пишет во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.
По словам министра, подписание меморандума между Турцией, Россией и Азербайджаном все больше усилит важность этого проекта.
Отметим, что накануне Анкара, Баку и Москва подписали меморандум о взаимопонимании по развитию грузоперевозок по железной дороге БТК.
Отметим, что открывшаяся в октябре 2017 года железная дорога БТК построена на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. На начальном этапе объем грузоперевозок будет находиться на уровне 6,5 миллиона тонн грузов, а также будет перевозиться до одного миллиона пассажиров.
БТК позволяет значительно сократить сроки поставок товаров из Китая в Европу по территории Азербайджана, что делает этот маршрут особенно привлекательным.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре