В Женевском отделении ООН по инициативе и при организации постоянного представительства Азербайджана при отделении ООН и других международных организациях в Женеве и Офиса ООН по координации гуманитарных вопросов состоялась международная конференция на тему "Развитие гуманитарного донорства и важность партнерства". Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в постпредстве.

Открывший конференцию постпред Азербайджана посол Вагиф Садыгов отметил, что широкая гуманитарная деятельность в глобальном масштабе многих стран и международных структур постепенно развивается, потому что в результате продолжающихся региональных конфликтов, кризисов вынужденной миграции, изменений климата, природных и техногенных катастроф международная общественность сталкивается с новыми вызовами.

"В результате успешного социально-экономического развития Азербайджан за относительно короткий срок превратился в страну с высоким средним доходом, высоким индексом человеческого развития. А этот прогресс, в свою очередь, превратил Азербайджан в инициатора важных международных и региональных проектов и в новую страну-донора по гуманитарной деятельности", - сказал он.

Выступивший со вступительным словом помощник генсека ООН по вопросам гуманитарного партнерства на Ближнем Востоке и в Центральной Азии Рашид Халиков зачитал на конференции обращение генсека ООН Антониу Гутерреша. Генсек ООН высоко оценил гуманитарную помощь, которую Азербайджан в двустороннем, а также в рамках ООН и других многосторонних форматов оказывает в качестве партнера и страны-донора, и поблагодарил Азербайджан. Затем Рашид Халиков, поблагодарив Азербайджан за организацию этого важного мероприятия, отметил, что гуманитарные кризисы оказывают влияние на жизнь людей и ценная гуманитарная деятельность Азербайджана заслуживает одобрения. Халиков также особо отметил оказанную недавно со стороны Азербайджана финансовую помощь Программе гуманитарных операций, подготовленной ООН.

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев, рассказав о деятельности Азербайджана в качестве новой страны-донора в этой сфере, особо подчеркнул, что в настоящее время донорская деятельность Азербайджана осуществляется параллельно усилиям правительства страны по улучшению положения вынужденных переселенцев, изгнанных из родных очагов в результате военной агрессии Армении против Азербайджана.

Далее на продолжившей работу на двух сессиях конференции представители Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Офиса ООН по координации гуманитарных вопросов, Международного комитета Красного Креста, Организации исламского сотрудничества, Всемирной организации здравоохранения подчеркнули превращение Азербайджана за очень короткое время из страны, принимающей помощь, в страну-донора и отметили важную роль, которую играет Азербайджан по оказанию гуманитарной помощи многим странам.

Заместитель председателя Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана Фуад Гусейнов, который выступил на первой сессии под названием "Перспективы развития донорства в меняющейся гуманитарной ситуации", рассказал о сотрудничестве с ООН и гуманитарной помощи, которую оказали многие страны Азербайджану в 90-х годах, когда страна попала в тяжелую гуманитарную ситуацию в результате армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Он также проинформировал о том, что в настоящее время Азербайджан сам ведет крупномасштабную деятельность, направленную на улучшение положения вынужденных переселенцев, о создании в последние годы новых поселков для вынужденных переселенцев, восстановлении села Джоджуг Марджанлы, освобожденного от оккупации.

Выступившие на второй сессии под названием "Гуманитарные потребности и угрозы" представители ряда международных и неправительственных организаций рассказали о своей деятельности. Выступившая на этой сессии замдиректора Азербайджанского агентства международного развития (AİDA) Алия Агазаде рассказала о деятельности Агентства, отметила, что оно осуществляет проекты как в сфере гуманитарной помощи, так и в сфере помощи развитию в нуждающихся странах, а также сообщила, что студенты из развивающихся стран получают образование в ведущих университетах Азербайджана.

Было отмечено, что 89 государств и более двух миллионов человек воспользовались гуманитарной помощью Азербайджана за последние годы.

В рамках конференции согласно поручению Президента Азербайджана состоялась презентация книги, изданной Азербайджанским агентством международного развития и освещающей деятельность Азербайджана в 2005-2018 годах в качестве страны-донора, участникам конференции был продемонстрирован фильм о деятельности Агентства и организована фото-выставка.

В конференции приняли участие представители постпредств, аккредитованных в Женевском отделении ООН, более 100 представителей из агентств ООН и неправительственных организаций.