Ближневосточный регион - один из самых перспективных и успешных рынков для Азербайджана, и туристический поток из этого региона будет продолжаться годами. Как передает Day.Az, об этом сказал в понедельник Trend глава пресс-службы Государственного агентства по туризму Кянан Гулузаде.

По словам главы пресс-службы, азербайджанские туристические компании сориентировали свои услуги и сервис в соответствии со вкусами и желаниями арабских туристов.

"Арабский рынок специфичен: обычно туристы из этих стран на протяжении 5-8 лет сохраняют одно и то же направление, причем большим потоком. Поэтому арабский рынок - перспективное направление для привлечения туристов в Азербайджан", - отметил Гулузаде. Для сравнения, приезд иранских гостей в нашу страну носит сезонный характер. А у туристического потока из стран Персидского залива и Ближневосточного региона большие перспективы.

Напомним, что в январе-апреле 2019 года из стран Персидского залива в Азербайджан прибыло 142,9 тысячи человек. В 2018 году число приехавших в Азербайджан арабских туристов составило 518,1 тысячи человек, и каждый пятый гость в Азербайджане был гражданином стран Персидского залива.