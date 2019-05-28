Число иностранцев, прибывших в Азербайджан в апреле текущего года, выросло на 8,9 процента или 19,4 тысячи человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 238 тысячи человек.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственное агентство по туризму, рост на 22 процента или - 10,2 тысячи человек демонстрирует Грузия. На 16,2 процента - ОАЭ, 101,3 - Саудовская Аравия и на 70,1 процента - Израиль. В целом, число гостей с Ближнего Востока выросло на 12 процентов или на 30 тысяч человек, передает Day.Az.

Индия, среди стран Южной Азии и Туркменистан в центральноазиатском регионе, отличились ростом туристического потока в нашу страну, соответственно, на 95 и 144 процента. В целом, число посещений из обоих регионов растет быстрыми темпами, соответственно, на 35 из Южной Азии и 44,2 процента из Центральной.

На 10 процентов увеличилось число гостей из Турции, достигнув 25,2 тысячи человек.

За четыре месяца текущего года, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, число прибывших в Азербайджан туристов увеличилось на две тысячи человек и достигло 848 тысяч.