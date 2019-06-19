Государственный семенной фонд при министерстве сельского хозяйства предоставил фермерам первый магазин по продаже семян под торговой маркой Toxum Art.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство, целью является обеспечение фермеров урожайным, качественным, сертифицированным семенным материалом по сравнительно низкой рыночной цене, передает Day.Az.

Магазин открыт в Хачмазском районе. Еще одним преимуществом является то, что он находится вблизи завода по обработке семян Государственного семенного фонда. Таким образом, будут урегулированы правила по прямым продажам обработанных семян.

Одновременно с этим, в магазине предлагаются средства агротехнического ухода и семена сельскохозяйственных культур, произведенные в Азербайджане и за рубежом.

Также здесь будут представлены подготовленные для фермеров министерством сельского хозяйства инструкции и информация по агротехническим средствам.

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