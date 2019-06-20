https://news.day.az/economy/1130701.html Председательство в Генассамблее ПА ОЧЭС перешло к Болгарии
Председательство в Генассамблее ПА ОЧЭС перешло к Болгарии
Председательство в Генеральной ассамблее Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) перешло от Азербайджана к Болгарии, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.
Болгария будет председательствовать в структуре полгода.
Напомним, что в Баку проходит 53-е заседание Генассамблеи ПА ОЧЭС.
ОЧЭС была основана в 1992 году. Штаб-квартира организации расположена в Стамбуле.
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