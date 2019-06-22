Председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана Орхан Мамедов встретился с руководителем офиса Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) в Азербайджане Мелек Чакмак. Об этом сообщает в субботу Trend со ссылкой на Агентство, передает Day.Az.

На встрече Орхан Мамедо проинформировал Чакмак о деятельности, услугах и реализуемых проектах и программах Агентства. Также состоялся обмен мнениями по возможностям сотрудничества с международными организациями в соответствующем направлении.

Рассказывая о целях и направлениях деятельности FAO в Азербайджане, Чакмак подчеркнула, что привлечение малого и среднего бизнеса в процессы, по которым работает организация, важно с точки зрения достижения Целей устойчивого развития ООН.

На встрече состоялись подробные обсуждения касательно проекта потенциального сотрудничества по развитию малого и среднего бизнеса между Агентством и FAO, было достигнуто соглашение по осуществлению в ближайшее время проекта в этой сфере.

Чакмак пригласила делегацию Агентства в римский офис своей организации, добавив, что в рамках визита будут организованы двусторонние обсуждения о самой успешной практике FAO в мире.

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