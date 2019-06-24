Представители ряда стран при отделении ООН в Женеве и других международных организаций, посетили Центр Агентства DOST № 1 при министерстве труда и социальной защиты Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Метин Керимли проинформировал гостей об осуществленной в стране работе в направлении повышения качества социальных услуг посредством внедрения инновационных методов. Замминистра отметил, что проект "DOST" позволит удовлетворить все запросы граждан путем применения услуги "единого окна".

Дипломаты ознакомились с отделениями, оказывающими услуги в сфере пенсий, льгот и стипендий, трудоустройства, трудовых отношений, инвалидности, медицинской экспертизы, протезно-ортопедической помощи и других услуг.

Директор Центра DOST № 1 Сеймур Алиев рассказал о принципах работы центра и отметил, что каждый день здесь обслуживается около 500 человек. Гости были проинформированы о работе социальных агентов и волонтеров, а также о процессе предоставления услуг гражданам с их стороны.

Представителям зарубежных делегаций были продемонстрированы электронные системы в сфере труда, занятости и социального обеспечения и электронные услуги, которые оказываются населению. Были также продемонстрированы видеоролики об агентстве DOST.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!