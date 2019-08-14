Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) и Азербайджан начали переговоры по проекту стратегии сотрудничества, сказал в эксклюзивном интервью Trend президент банка Дмитрий Панкин, передает Day.Az.

"Мы подготовили первый проект стратегии сотрудничества с Азербайджаном и говорим сейчас о четырехлетней стратегии. Мы начали переговоры с правительством Азербайджана, которые продолжатся в августе и сентябре. Мы планируем представить проект стратегии на рассмотрение Совета директоров ЧБТР в сентябре этого года, после чего проект подлежит формальному одобрению Совета управляющих банка. Ожидается, что стратегия будет официально утверждена в ноябре или декабре этого года", - сказал он.

Говоря о деталях стратегии сотрудничества, президент ЧБТР отметил, что пока это общий проект. "Я хотел бы иметь более четкое понимание того, что будет нашим приоритетом в стране. До сегодняшнего дня мы старались охватывать многие сектора. Мы работаем и в финансовом секторе, и в производстве, а также в сельскохозяйственной сфере. Мы также рассматриваем инфраструктурные проекты. Хотелось бы иметь более четкое понимание того, где мы можем сконцентрировать свои усилия, понять, где наши сильные стороны и дальше работать конкретно в этих сферах. Мы планируем работать с Азербайджаном по проектам в сфере возобновляемых источников энергии, переработке в сельском хозяйстве, переработке молока и по проекту финансирования производства оборудования", - сказал Панкин.

Отметим, что ЧБТР был основан Азербайджаном, Албанией, Болгарией, Грузией, Грецией, Молдовой, Арменией, Румынией, Турцией, Украиной и Россией. Уставный капитал банка составляет 3,45 миллиарда евро.

ЧБТР стал первым международным финансовым институтом, выпустившим облигации в азербайджанских манатах.

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