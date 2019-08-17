Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", на базисе CIF в итальянском порту Аугуста 16 августа составила 61,91 доллара за баррель, что на 0,47 доллара выше цены за предыдущий день. Об этом сообщил в субботу Trend источник на нефтегазовом рынке страны, передает Day.Az.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light в пятницу составила 61,30 доллара за баррель, что по сравнению с предыдущим показателем выше на 0,42 доллара. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует ее по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми - по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта в пятницу составила 58,27 доллара за баррель, что на 1,11 доллара выше по сравнению с предыдущим показателем.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 16 августа составила 58,23 доллара за баррель, что на 0,61 доллара выше предыдущего показателя.

Официальный курс на 17 августа составляет 1,7 AZN/USD.

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