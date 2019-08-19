За первые семь месяцев 2019 года Грузия импортировала из Азербайджана 1 047 703,2 кубометра природного газа. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на Национальное управление статистики Грузии ("Геостат").

Общая стоимость азербайджанского природного газа, экспортированного в январе-июле в Грузию, составляет 173 миллиона 664,8 тысячи долларов.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем природного газа, импортированного соседней страной из Азербайджана, увеличился на 80 363,3 кубометра, или 8,3 процента.

В январе-июле текущего года Грузия импортировала из Азербайджана 116 447,3 тонны нефти и нефтепродуктов.

Общая стоимость нефти и нефтепродуктов, экспортированных в Грузию из Азербайджана, составила 64 миллиона 186,7 тысячи долларов. В годовом сравнении объемы нефти и нефтепродуктов, импортированных Грузией из Азербайджана, выросли на 21 623, 2 тонны или на 22,8 процента.

За первые семь месяцев прошлого года Грузия импортировала из Азербайджана 94 824,1 тонны нефти и нефтепродуктов на сумму 57 миллионов 977,9 тысячи долларов.

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