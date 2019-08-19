Совместное предприятие (СП), созданное британской Petrofac и азербайджанской госкомпанией SOCAR, получило контракт на инженерные и технические услуги для поддержки деятельности по разведке и добыче французской Total и SOCAR в Азербайджане. Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Petrofac.

"Двенадцатимесячный контракт с возможностью продления будет поддерживать деятельность СП на газовом месторождении "Абшерон", расположенном в Каспийском море, примерно в 100 километрах к югу от Баку", - говорится в сообщении.

Управляющий директор восточного подразделения Petrofac Мани Раджапати, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что этот контракт еще больше укрепляет присутствие компании в регионе Каспийского моря.

Отметим, что в 2016 году азербайджанская госкомпания SOCAR и французская Total подписали рамочное соглашение об основных контрактных и коммерческих принципах, регулирующих программу первой фазы разработки месторождения "Абшерон".

Согласно оценке специалистов Total, запасы месторождения "Абшерон" составляют 326 миллиардов кубометров газа и 108 миллионов тонн конденсата.

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