В январе-июне текущего года средства, направленные на финансирование пенсий и пособий, увеличившись на 3,4 процента по отношению с отчетным периодом прошлого года, достигли 1854,8 миллиона манатов. Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственный комитет статистики.

Согласно информации, 97,7 процента средств составили пенсионные затраты. На первое июля 2019 года в Государственном фонде социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана зарегистрировано 1291,3 тысячи пенсионеров, что составляет 13 процентов от общего числа населения страны.

Пенсию по возрасту получают 58,4 процента пенсионеров, по инвалидности и по причине утери главы семейства 30 и 11,6 процента соответственно.

Установленный среднемесячный размер пенсии, увеличившись на шесть процентов по отношению к соответствующему периоду прошлого года, составил 232,3 маната, что равно 39,7 процента среднемесячной зарплаты.

Согласно соответствующему закону "О трудовых пенсиях", с первого марта 2019 года минимальная сумма трудовой пенсии установлена в размере 160 манатов. На первое июля 2019 года 383,6 тысячи человекам определены социальные пособия. Число людей, получающих пособия по возрасту, составило 68 тысяч, по инвалидности - 173 тысячи, по утере главы семейства - 47,1 тысячи человек, число несовершеннолетних, получающих пособия из-за ограниченных возможностей здоровья, - 66,1 тысячи человек.

Не имеющим права на трудовую пенсию 1,6 тысячи человек предоставлены льготы на коммунальные, транспортные и другие услуги.

Месячные пособия выданы 286 опекунам, оказывающим попечительство детям, потерявшим родителей или лишившимся родительской опеки. Наряду с этим, выданы месячные пособия 16,1 тысячи детей из девяти тысяч семей шехидов, инвалидов войны и трагических событий 20 января 1990 года, инвалидов первой и второй группы или погибших в результате Чернобыльской аварии, а также устранения её последствий, и военнослужащих срочной службы. Кроме этого, выданы социальные пособия 1269 малоимущим семьям, имеющим 1294 детей до одного года и для девяти тысяч детей для 2,7 тысячи женщинам, имеющим пять и более детей.

За шесть месяцев 2019 года министерство предоставило разовое пособие 32102 семьям в связи с рождением 34241 детей, для лечения 4126 лиц, пострадавших в результате радиационной аварии, и 3355 лицам, освобожденным от наказания в пенитенциарных учреждениях.

На первое июля этого года 380 пострадавших в результате трудовой травмы или имеющих профессиональное заболевание получили компенсации.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!