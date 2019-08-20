Французская компания Suez Group будет заниматься очисткой воды в нефтегазовой отрасли Азербайджана, сказали Trend в компании, передает Day.Az.

"Что касается нашего сотрудничества с азербайджанской Госкомпанией SOCAR, мы вместе с нашим местным партнером NOBEL OIL завершаем переговоры относительно меморандума о взаимопонимании по созданию совместного предприятия, которое позволит на местном уровне производить химические продукты, необходимые для очистки воды в нефтегазовой отрасли Азербайджана и в соседних странах", - сказали в компании.

Отметим, что Suez Group работает на пяти континентах, где компания стремится к достижению эффективного и устойчивого управления ресурсами. Компания поддерживает своих клиентов по мере того, как они переходят от линейной модели, которая потребляет больше ресурсов, к циклической модели, направленной на их переработку и восстановление для последующего использования.

В настоящее время SOCAR является единственным в Азербайджане производителем нефтепродуктов, а также оперирует более чем 370 автозаправочными станциями в Швейцарии, Грузии, Румынии и Украине.

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