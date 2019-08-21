21 августа в Абшеронском районе заработал завод по производству отопительных систем, созданный с помощью местных и китайских инвестиций, при поддержке Агентства развития малого и среднего бизнеса (МСБ).

Как сообщили в среду Trend в Агентстве, производственная мощность завода, являющегося совместным азербайджано-китайским предприятием и принадлежащего ООО "Электрогаз", составляет 120 тысяч так называемых "комби" в год, передает Day.Az.

В настоящее время на заводе обеспечены работой 30 человек, а в дальнейшем планируется открытие приблизительно 200 новых рабочих мест. В создание завода инвестировано 2 миллиона манатов, половина из которых является зарубежным капиталом. В будущем объемы инвестиций будут увеличены до 11 миллионов манатов. Это послужит расширению профиля производства завода.

Продукция завода, наряду с местным рынком, будет экспортироваться на зарубежные рынки под брендом Made in Azerbaijan.

На мероприятии, посвященном открытию завода, с участием представителей различных госорганов, местных и китайских предпринимателей, а также ООО "Электрогаз" был представлен документ о привлечении инвестиций. Согласно документу, компания сможет воспользоваться рядом льгот. Таким образом, в течение семи лет компания освобождается от уплаты 50 процентов налога на прибыль, имущество, земельный участок, НДС и таможенных пошлин на импортируемое оборудование.

Выступивший на мероприятии председатель правления Агентства Орхан Мамедов рассказал о целенаправленных мерах и реформах по улучшению бизнес-климата, инвестиционных условий и развитию предпринимательства в стране, инициированных Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, и о мерах государственной поддержки в деле ввода завода в эксплуатацию. Он отметил, что Агентством была оказана всесторонняя поддержка ООО "Электрогаз", в том числе проведены встречи с местными и иностранными инвесторами, с целью их ознакомления с состоянием бизнес-климата и механизмов государственной поддержки в Азербайджане, также оказаны консалтинговые услуги и юридические консультации. Открытие завода по производству комби внесет значительный вклад в развитие ненефтяного сектора, создание рабочих мест в стране и удовлетворение спроса населения на системы отопления с помощью местного производства.

Рассказав о работе завода, директор ООО "Электрогаз" Эльнур Джамилли отметил значительную роль мер по развитию предпринимательства в стране и поддержке частного сектора делу привлечения иностранных инвестиций и подчеркнул возможности, вытекающие из документа о привлечении инвестиций для еще большего расширения сферы деятельности бизнесменов.

Китайский инвестор завода Луи Фуджин рассказал о деятельности представляемой им компании, отметив благоприятные инвестиционные условия, созданные в Азербайджане для местных и иностранных инвесторов, и всестороннюю поддержку Агентства развития МСБ, оказанную в ходе реализации проекта.

Затем участники мероприятия ознакомились с работой и производственными процессами предприятия.

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