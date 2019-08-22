В министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана состоялась встреча с представителями Палаты по надзору над финансовыми рынками, Бюро по обязательному страхованию, ОАО "PAŞA Həyat Sığorta", "Atəşgah Həyat Sığorta", "Qala Həyat Sığorta" и "Xalq Həyat". Целью встречи было обсуждение работы и предстоящих задач в области применения подписанного Меморандума о сотрудничестве между министерством и перечисленными структурами.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты, советник министра труда и социальной защиты Мустафа Аббасбейли рассказал о значении обязательного страхования от несчастных случаев на производстве и потери профессиональной трудоспособности в результате профессиональных заболеваний. Советник подчеркнул важность сотрудничества между государственными органами, работодателями и страховыми компаниями в этой сфере. Аббасбейли отметил, что реформы, проводимые министерством в ряде сфер деятельности, в частности, внедрение электронных систем в этих сферах, приобрели широкомасштабный характер, передает Day.Az.

При обсуждении работы, которая будет проведена в сфере сотрудничества, было отмечено, что осуществление обмена информацией в электронном виде позволит охватить всех работников страны обязательным страхованием, а к работодателям, не осуществляющим страхование своих работников, принимать меры в соответствии с законодательством, идентифицируя их в электронном порядке, и в целом усовершенствовать систему контроля в этой области.

На встрече было подчеркнуто, что система начнет функционировать с начала сентября текущего года.

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