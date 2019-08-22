https://news.day.az/economy/1149512.html Минфин Азербайджана выставит на продажу облигации на десятки миллионов
Минфин Азербайджана выставит на продажу облигации на десятки миллионов
На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 27 августа состоится аукцион по размещению среднесрочных облигаций министерства финансов Азербайджана на 20 миллионов манатов. Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на БФБ.
На аукционе будут размещены 200 тысяч ценных бумаг номиналом 100 манатов каждая, со сроком обращения 1092 дня. Процентная ставка составит девять процентов годовых.
Срок погашения облигаций - 23 августа 2022 года.
В ходе аукциона неконкурентные заявки могут занимать до 20 процентов выпуска облигаций.
Андеррайтером выпуска выступит инвестиционная компания PASHA Capital.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре