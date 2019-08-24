7 августа в Бруклине, Нью-Йорк, состоялась летняя церемония "Unpacked" Samsung. На мероприятии были представлены новейшие разработки кампании, среди которых особо можно отметить новую серию Galaxy Note10. Линия представлена двумя моделями Note10 и Note10+, девайсы отличаются друг от друга начинкой и диагональю. Отдельно необходимо отметить, что в этом году Note получил "удобные" размеры, девайсом можно пользоваться одной рукой, а полезная площадь экрана при этом достаточно большая благодаря "безрамочному" дисплею Infinity-O. Таким образом, Galaxy Note10 получил 6,3-дюймовый FHD+ экран, а Note10+ - 6,8-дюймовый QHD+ экран. В младшей модели три модуля камеры: основная на 12 мегапикселей, телеобъектив на 12 мегапикселей и широкоугольная 16-мегапиксельная камера. В Note10+ есть дополнительная ToF-камера для отслеживания глубины изображения и создания AR-объектов. Отдельно следует отметить перо S-Pen с технологией распознавания жестов S-Pen Air, которая помогает делать снимки и удаленно управлять контентом. Таким образом, вам достаточно просто взмахнуть пером, чтобы, например переключить музыку в YouTube или изменить громкость.

Одной из основных особенностей Note10 стал улучшенный режим DeX, в котором телефон переключается в режим ПК для работы с документами, просмотра видео и других задач при подключении мыши и монитора.

Подробней о новых смартфонах серии Note можно прочитать в отдельной статье (https://news.day.az/economy/1149543.html).

Работу в данном режиме также поддерживает представленный на церемонии новый планшет - Samsung Galaxy Tab S6. Девайс оснащён 10,5-дюймовой Super AMOLED матрицей. Впервые в планшете сразу две задние камеры: основная на 13 Мп с фокусным расстоянием 26 мм и дополнительная - на 5 Мп, прикрытая широкоугольным объективом 13 мм. Galaxy Tab S6 с легкостью может заменить ноутбук в плане качества звука. По периметру расположено аж четыре динамика от AKG.

Также на мероприятии были представлены Galaxy Watch Active2. "Умные" часы теперь будут доступны в двух версиях - 40 мм и 44 мм. В обеих моделях используется AMOLED-дисплей с разрешением 360x360 пикселей и закаленным стеклом Corning Gorilla Glass. Также теперь в Watch Active2 появилась сенсорная рамка вокруг дисплея для управления интерфейсом - она заменила физический безель, который был в предыдущих моделях.

Совместно с Qualcomm и Microsoft компания представила компактный и легкий (960 грамм) 13,3-дюймовый Windows-ноутбук с сенсорным экраном на ARM-процессоре Snapdragon 8cx. Устройство оснащено 8 ГБ RAM, 256 или 512 ГБ встроенной памяти. Обладающий тачскрином ноутбук будет работать на операционной системе Windows 10 Home или Windows 10 Pro. Производитель заявил, что девайс может работать до 23 часов без подзарядки, а через порты USB-C его можно зарядить, например, зарядным устройством для Galaxy Note10.

На церемонии присутствовало много именитых гостей, одним из который был глава Microsoft Сатья Наделла. Глава рассказал о партнерстве между компаниями и отметил, что объединение между компаниями поможет устранить разрыв между мобильными устройствами и системой Windows. Далее было представлено приложение, позволяющее синхронизироваться с Windows 10 и отображать уведомления, текстовые сообщения и дисплей смартфона на экране компьютера или ноутбука. Приложение, названное Microsoft Your Phone, Samsung уже интегрирует в Galaxy Note10.

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