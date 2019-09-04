Бакинская фондовая биржа (БФБ) провела очередной аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на 200 миллионов манатов со сроком обращения 28 дней. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend в четверг со ссылкой на БФБ.

Согласно информации, спрос в ходе аукциона превысил предложение почти в три раза - 17 инвесторов подали 22 заявки на 595,609 миллиона манатов.

Цена отсечения по конкурентным заявкам была установлена в размере 99,5158 маната (6,26 процента), средневзвешенная цена - также 99,5158 маната (6,26 процента). Объем размещенных по итогам аукциона нот составил 200 миллионов манатов.

Срок погашения нот - второе октября 2019 года.

Краткосрочные ноты являются инструментом денежно-кредитной политики для регулирования денежной массы в обороте. Приобрести ноты могут только банки.

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