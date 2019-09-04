Предприниматели могут воспользоваться услугами Центра "Друзья МСБ" в Абшеронском районе - зампред Агентства - ФОТО
Азербайджанские предприниматели могут воспользоваться услугами Центра "Друзья МСБ", расположенного в Абшеронском районе Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в среду заместитель председателя правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса при министерстве экономики Фаиг Аббасов на открытии нового предприятия по производству мебели в Хырдалане.
Зампред проинформировал участников мероприятия о механизмах поддержки и услугах Центра "Друзья МСБ", предоставляемых предпринимателям.
Зампред отметил, что в настоящее время Центры "Друзья МСБ" оказывают услуги, направленные в поддержку малого и среднего бизнеса для предпринимателей в городах и районах Азербайджана.
"Подобные Центры создаются для предоставления услуг в поддержку малого и среднего бизнеса", - сказал Аббасов.
Отметим, что на новом предприятии, расположенном в Хырдалане, будет производиться 1200 комплектов различной мебели в год. За счет запуска нового предприятия открыто 30 рабочих мест, в дальнейшем предусмотрено довести этот показатель до 100.
В мероприятии приняли участие представители министерства экономики, исполнительной власти Абшеронского региона, Ассоциации производителей мебели и предпринимателей.
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