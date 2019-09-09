Муниципальные платежи можно будет осуществлять на Портале правительственных платежей. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

С шестого сентября появилась возможность оплачивать муниципальные выплаты посредством Портала правительственных платежей. В систему входит возможность оплаты для 700 налогоплательщиков 1,607 тысячи муниципальных органов. К этой системе подключены 30 банков, свыше 2,5 тысячи филиалов и отделений "Азерпочт", а также около 1,3 тысячи платежных терминалов.

Сегодня обеспечивается централизация 550 услуг, включая более 400 государственных услуг интегрированных организаций.

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