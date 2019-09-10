В августе 2019 года Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана перечислил в госбюджет 394,801 миллиона манатов, что на 19,7 процента превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на данные ГТК.

Поступления в госбюджет по линии Госкомтаможни формируются по четырем направлениям: таможенные пошлины, налог на добавленную стоимость (НДС), акцизный налог и дорожный налог.

В августе текущего года таможенные пошлины составили 96,723 миллиона манатов, или 24,5 процента от всех поступлений, НДС - 272,302 миллиона манатов (69 процентов), акцизы - 22,25 миллиона манатов (5,6 процента), дорожный налог - 3,5 миллиона манатов (0,9 процента).

По сравнению с августом прошлого года поступления от таможенных пошлин в этом месяце выросли на 12,6 процента, от НДС - на 23,6 процента, от акцизов - на 11 процентов. Поступления от дорожного налога - сократились на 1,8 процента.

В январе-августе 2019 года поступления по линии Государственного таможенного комитета Азербайджана превысили 2,872 миллиарда манатов, что на 26,5 процента превышает прошлогодний показатель.

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