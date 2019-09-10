Азербайджан ожидает наплыва туристов из Индии
До конца текущего года число индийских туристов, посещающих Азербайджан, может достигнуть 65 тысяч человек.
Об этом сказал генеральный исполнительный директор Бюро по туризму Азербайджана Флориан Зенгстшмид, выступая на пресс-конференции, организованной в рамках тура в Нью-Дели. Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственное агентство по туризму.
В конференции приняли участие более 150 туроператоров и турагентств, функционирующих в городе Нью-Дели, в том числе, другие туристические организации.
Индийские организации, специализирующиеся на различных туристических направлениях, провели встречи с 15 туристическими компаниями Азербайджана, в формате В2В (от бизнеса к бизнесу) и провели обсуждения относительно перспектив сотрудничества.
Отметим, что после конференции в Нью-Дели Бюро также проведет цикл презентаций в Бангалоре и Мумбаи.
Напомним, что девятого сентября в городе Нью-Дели Бюро по туризму Азербайджана дало старт циклу мероприятий, которые пройдут в крупных городах Индии.
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