В соответствии с Программой реабилитации, ОАО "Азерэнержи" провело и сдало в эксплуатацию новые газовые линии протяженностью в 26 км - от газораспределительной станции в Гаджигабульском районе до электростанции "Джануб" в г. Ширван. Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на АО.

Отметим, что до настоящего времени в рамках вышеназванной программы от станции "Джануб" до подстанции "Хырдалан" были проведены новые высоковольтные линии электропередач на расстояние 108 км, что повысило надежность электроснабжения города Баку.

Также отремонтирован и установлен на электростанции "Джануб" автотрансформатор, вышедший из строя в результате аварии в энергосистеме страны третьего июля прошлого года.

Благодаря ремонтно-наладочным работам, осуществленным на котлах, турбинах и другом оборудовании электростанции "Джануб", ее мощность увеличена с 520 до 720 мегаватт, тем самым восполнены 200 мегаватт "утерянной" мощности.

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