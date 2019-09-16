В связи с началом нового учебного года по традиции AccessBank организовал социальную акцию для школьников.

При участии руководителя Бакинского филиала школы безопасности для детей "Стоп Угроза" Нигяр Алиевой для детей клиентов AccessBank были проведены тренинги на темы безопасности в интернете, правильного поведения при угрозе похищения и в опасных жизненных ситуациях. В двухдневных тренингах, которые прошли в интересном интерактивном формате, в составе нескольких групп приняли участие более 100 детей. Тренинги были проведены с целью помочь детям правильно вести себя при опасных интернет-атаках, справляться с чувствами страха и психологического давления, более уверенно действовать при сложных и опасных ситуациях.

Исполнительный директор AccessBank-а Гюнай Джалилова: "В связи с началом учебного года мы приняли решение провести тренинги на актуальные темы безопасности для детей. Крайне важно предупреждать и предотвращать потенциальную опасность и с этой точки зрения приятно вносить вклад в повышение чувства уверенности и осторожности у детей. Мы, как родители, знаем слабые места наших детей, но с помощью профессиональных тренеров возможно повысить у детей уверенность в себе и уберечь их от возможных опасностей. Положительные отзывы наших клиентов и участвовавших в тренингах детей дают основание сказать, что потребность и интерес к подобным тренингам достаточно высокие".

Клиенты AccessBank-а высоко оценили эту инициативу банка, большинство из них попросили периодически организовать подобные тренинги. Учитывая это, AccessBank планирует проводить мероприятия на данную тему и в ближайшем будущем.

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